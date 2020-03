Santarcangelo: martedì lavori alla rete elettrica, previsti disservizi per l'erogazione di acqua

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:11 - 02 Marzo 2020

Tecnico al lavoro.

Hera informa che martedì 3 marzo dalle ore 8.30 alle 16.00 a causa delle manutenzioni programmate dalla società di gestione del servizio elettrico, è previsto un disservizio nell’erogazione dell’acqua in particolare per le utenze lungo le vie Bellaere e Della Cella a Santarcangelo di Romagna.

A seguito delle interruzioni di energia elettrica, non potranno funzionare le pompe aggiuntive normalmente utilizzate per mantenere stabile la pressione nelle condotte idriche; pertanto, potranno verificarsi interruzioni di fornitura, diminuzioni di pressione e alterazione del colore dell’acqua, di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.





L’azienda ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.