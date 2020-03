Sport

Gabicce Mare

| 09:51 - 02 Marzo 2020

Biker in gara.

La gara agonistica di Mountain Bike valevole come prima prova del Campionato Caveja Bike Cup e come prova unica del Campionato Nazionale ACSI specialità Cross-Country è ufficialmente sospesa e rimandata. La gara si sarebbe dovuta tenere l'8 marzo a Gabicce Mare. La decisione è stata presa dagli organizzatori in riferimento alle nuove misure di contenimento adottate in data 1° marzo per l’emergenza Covid-19. A breve verrà comunicato quando sarà recuperata.