Coronavirus: all'Istituto Comprensivo Ospedaletto al via la didattica a distanza

Attualità

Coriano

| 08:33 - 02 Marzo 2020

Didattica a distanza.

L'Istituto Comprensivo di Ospedaletto di Coriano attiva la didattica a distanza. In queste giornate di assenze forzate dalla scuola, i docenti si sono attivati per mantenere il contatto con alunni e studenti dell'infanzia, primaria e primo grado. L’educazione digitale fa parte dell’offerta formativa e della formazione degli stessi docenti dell’Istituto comprensivo con sede nel comune di Coriano. Il dirigente scolastico Barbara Cappellini ha sostenuto la prosecuzione del percorso scolastico. Da tutto il collegio docenti sono scaturiti materiali, tecniche e suggerimenti che trovano spazio in una parte apposita del sito web della scuola, che vuole diventare un'opportunità non solo in queste giornate d'emergenza ma anche come punto di riferimento abituale per la didattica. Proseguono le leizoni a distanza e anche la formazione dei docenti.