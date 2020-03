Coronavirus: deceduto il paziente sammarinese ricoverato all' 'Infermi' di Rimini

Cronaca

Rimini

| 21:07 - 01 Marzo 2020

Primo decesso per coronavirus in Romagna.

Si trovava ricoverato all’Infermi di Rimini dopo aver riscontrato la positività al coronavirus lo scorso 25 febbraio: è deceduto l’88enne di San Marino che si trovava al reparto infettivi del nosocomio riminese. Aveva una situazione già grave per patologie pregresse e purtroppo le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente nel pomeriggio di domenica 1 marzo. A San Marino su 25 tamponi effettuati, 8 sono i casi risultati positivi e 17 invece negativi. Fra i pazienti 4 si trovano all'Ospedale di San Marino: 3 nella nuova ala allestita e uno in Terapia Intensiva. Tre i pazienti assistiti a domicilio. In corso anche 76 quarantene domiciliari sui contatti stretti e familiari.