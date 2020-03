Meteo Rimini: marzo inizia con un po' di pioggia e vento. Allerta meteo per lunedì

Attualità

Rimini

| 17:41 - 01 Marzo 2020

Il bollettino meteo per i giorni 2-4 marzo.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 1/03/2020 ore 16:00



Lunedì 2 Marzo



Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: assenti al mattino, deboli piovaschi nel pomeriggio più probabili nelle zone interne.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +10°C e +12°C, massime comprese tra +15°C e +16°C.

Venti: moderati da Sud-Est in costa, moderati a tratti forti da Sud-Ovest all’interno..

Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità: alta.



Avvisi: allerta GIALLA per vento.



Martedì 3 Marzo



Stato del cielo: nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli e sporadiche tra pomeriggio e sera.

Temperature: valori minimi, compresi tra +7°C e +8°C, valori massimi, compresi tra +12°C e +14°C.

Venti: deboli/moderati da Sud-Ovest in rotazione da Nord.

Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 4 Marzo



Stato del cielo: Coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli al mattino, asciutto nella seconda parte di giornata..

Temperature: in flessione, minime comprese tra +5°C e +6°C, massime comprese tra +9°C e +11°C.

Venti: deboli/moderati da Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: nel proseguo della settimana è possibile l’arrivo di un’altra perturbazione che potrebbe portare maltempo diffuso con piogge consistenti e nevicate in Appennino. L’alta incertezza previsionale però non ci permette di dare ulteriori dettagli, e la dinamica sarà monitorata nei prossimi aggiornamenti. Temperature leggermente al di sotto delle medie del periodo.



