Calcio giovanile, Rimini: l'attività riprende a porte chiuse

Sport

Rimini

| 17:28 - 01 Marzo 2020

La squadra Berretti del Rimini Calcio.



Il Rimini F. C. rende nota, pur rispettando le decisioni adottate da Regione, Provincia e Comune sull’emergenza sanitaria in corso, la scelta di riprendere le attività del proprio settore giovanile. Le stesse saranno svolte esclusivamente a porte chiuse e con alcune accortezze a tutela della salute pubblica, quali la sospensione momentanea del servizio navetta con i pulmini in quanto verrà effettuato solo a Rimini. Ciò detto verrà naturalmente rispettata la volontà dei genitori e dei ragazzi che non riterranno opportuna la partecipazione alla ripresa dell'attività.

In merito alle gare in calendario nel prossimo fine settimana, che al momento sono confermate, si valuteranno l'evolversi della situazione e le indicazioni provenienti dalle istituzioni preposte.