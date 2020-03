Calcio D, il Cattolica SM espugna Fiuggi 0-4: ora sarebbe salvo direttamente

Sport

Cattolica

| 17:19 - 01 Marzo 2020

Il Cattolica SM ha vinto a Fiuggi 4-0.





Clamoroso sucecsso per 4-0 in trasferta, sul campo del Fiuggi, per il Cattolica SM. Nel primo tempo a segno al 20': su un calcio di punizione Merlonghi pesca Ferraro, che tutto solo davanti a Chingari non sbaglia. Nella ripresa al 10' il raddoppio grazie alla prodezza balistica di Gasperoni che, su punizione, fulmina Chingari. Al 18' il tris di Gasperoni che raccoglie l'assist dalla sinistra di Merlonghi. Al 24' a segno 4-0 Battistini per il 4-0 giallorosso. Il Cattolica SM raggiunge quota 28 in classifica mettendosi alle spalle quattro squadre: se tra quartultima (20) e quintultima (28) ci sono più di sette punti i playout sono si fanno e retrocedono solo le ultime quattro. In questo momento il Cattolica SM sarebbe salvo.





Chingari, Tassone, Zaccone (20′ st Chirilenco), Falasca (1′ st Gualtieri), Moriconi (13′ st Passaro), Scalon, Rizzitelli, Forgione, D’Andrea, Macrì (22′ st Felea), Basilico. A disp.: Basile, Bacchi, Icardi, Pietrobono, Diakhite Pape. All. Russo (Incocciati qualificatoGuido Piai, Croci (41′ st Drudi), Guarino, Gaiola, Ferraro, Bajic (37′ st Pasquini), Gasperoni (31′ st Abouzziane), Stallone, Battistini (27′ st Morga), Merlonghi (46′ st Okoli), Notariale. A disp.: Aglietti, Cannoni, Nsingi, Maggioli. All. Cascione.Sacchi di Macerata.: Abbinante di Bari e Anedda di Cagliari.: 20′ pt Ferraro, 10′ st e 19′ st Gasperoni, 25′ st Battistini.: Moriconi, Scalon, Bajic, Gasperoni, Battistini.: Tassone per somma d’ammonizioni.





I RISULTATI Avezzano - Pineto 0-1;M Campobasso - Agnonese 4-0; Chieti - Giulianova 1-2; Jesina - Porto Sant'Elpidio 0-1; S.N. Notaresco - Vastese 0-1, Sangiustese- Montegiorgio 0-1, Tolentino-Recanatese 3-1.