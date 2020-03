Tv: Approfondimenti sul Rimini calcio e su tutto il calcio locale su Vga TeleRimini

Sport

La 25° puntata in stagione di Calcio di Rigore e di SportUp si trasformerà –dato il delicato momento del nostro paese che ha colpito anche il lato sportivo – in un format unico dove ci saranno gli approfondimenti calcistici di ogni categoria. Si partirà con quello legato al calcio professionistico, nella fattispecie al Rimini Calcio, passando per le squadre emiliano-romagnole impegnate in serie D fino a toccare le categorie inerenti alla nostra regione (Eccellenza, Promozione, Prima Categoria) per concludere con una finestra sulla Promozione Marchigiana. Inoltre attraverso la collaborazione dell’avvocato Simone Campolattano affronteremo il delicato momento dovuto al “coronavirus” che ha causato l’annullamento di diverse manifestazioni in programma.



I servizi:

La speranza salvezza torna ad essere concreta in casa Rimini, analisi e momento della squadra biancorossa (Serie C); punto e statistiche serie D (Serie D girone D); sintesi Fiuggi vs Cattolica S.M; interviste del dopogara; i gol del girone (Serie D Girone F); Punto e statistiche Eccellenza Romagnola (Eccellenza); Punto e statistiche Promozione Romagnola (Promozione Romagna); Punto sul campionato del Gabicce Gradara (Promozione Marche); Punto e statistiche sulla Prima Categoria (Prima Categoria Girone H). Approfondimenti, dibattiti, analisi video a partire dalle ore 19,55.



Alla conduzione Daniele Manuelli e Corin Stella. Ospiti della serata: Massimo Zanini (Allenatore); Giacomo Alpini (Opinionista); Simone Campolattano (Avvocato); Lisa Casadei (Ufficio stampa Vis Novafeltria Calcio).



