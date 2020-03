VIDEO Fa il dito medio sporgendosi dal finestrino, l'auto sbanda e lui vola fuori

Cronaca

Rimini

| 15:58 - 01 Marzo 2020

Smorfie e gestacci all'insegna di altri automobilisti, 24enne cade dal finestrino e finisce all'ospedale in condizioni serie. La vicenda si è verificata domenica poco prima delle 14 in via San Martino in Riparotta. L'auto, una Audi targata San Marino, stava percorrendo la strada in direzione monte. A bordo almeno due persone: l'autista e il 24enne, entrambi probabilmente ubriachi. Il giovane avrebbe rivolto gesti ingiuriosi e di pessimo gusto verso chi incrociava in strada. Per dare maggiore forza alle ingiurie il 24enne si è anche sporto molto dal finestrino. Forse un attimo di distrazione, dovuto ai fumi dell'alcool, ha portato la macchina a sbattere contro un muretto all'altezza del civico 11 e il 24enne è finito letteralmente fuori dall'auto. L'Audi è si è allontanata lasciando il ragazzo sulla strada. Il giovane si trova in ospedale a Cesena in condizioni serie. Le indagini sono affidate alla Polizia che sta cercando l'autista per omissione di soccorso.