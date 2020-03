Coronavirus, i dati a San Marino: 8 casi positivi in condizioni stabili

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:48 - 01 Marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie della Repubblica di San Marino, comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 aggiornati a domenica 1 marzo



• n.25 tamponi effettuati, di cui n.8 sono risultati positivi; n.17 risultati negativi e nessuno in attesa di esito.

• n.76 quarantene domiciliari sui contatti stretti e familiari. Tale misura è applicata in via precauzionale a tutela della salute personale e pubblica e i soggetti sono tutti seguiti dalla medicina territoriale.

• n.5 ricoveri; 4 all'ospedale di San Marino (3 pazienti presso la nuova ala preventivamente predisposta e operativa da sabato; 1 in Terapia Intensiva); 1 presso le malattie infettive di Rimini; - n. 3 assistiti ricoverati a domicilio.

• n.1 dimessi; n. 0 guariti.



Il gruppo di coordinamento precisa che i casi positivi registrati sono parte di una ristretta filiera di contagio, debitamente monitorata. Tutti i casi di positività sono in condizioni di salute buone e stabili, fatta eccezione per il caso già ampiamente compromesso che si trova, per ragioni non riconducibili al virus, debitamente isolato in rianimazione.



Si anticipa che nella giornata di lunedì il Congresso di Stato provvederà, come fatto nella giornata di ieri dalla Regione Emilia Romagna, a rafforzare il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, e che le aree di day surgery e del secondo piano dell’ospedale sono già operative per percorsi separati tra contagiati da COVID-19 e gli altri pazienti.