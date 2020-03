Si schiantano in auto contro un muro, quattro feriti L'incidente è avvenuto verso le 11 a Rontagnano per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri

Cronaca Sogliano al Rubicone | 15:34 - 01 Marzo 2020 Elisoccorso, foto di repertorio. Poco prima delle ore 11 di domenica 1 marzo, i carabinieri sono intervenuti in via Rontagnano Castello all'altezza del civico 28 per un incidente stradale. Secondo i primi rilievi, un'auto ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro a un muro di recinzione di un'abitazione. A seguito dell’impatto sia il conducente che i 3 occupanti sono rimasti feriti, fortunatamente non gravemente. Tre sono stati trasportati dalle ambulanze e uno elitrasportato al "Bufalini" di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.