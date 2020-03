Attualità

Savignano sul rubicone

| 14:18 - 01 Marzo 2020

Il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini.

Primo caso di coronavirus a Savignano sul Rubicone. A darne notizia via Facebook è il sindaco Filippo Giovannini. La persona contagiata è un 59enne di Savignano che si trova in ospedale a Forlì nel reparto malattie infettive. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione. L'uomo nell'ultima settimana si era già autoisolato a causa di un'influenza. Tutti i suoi parenti sono isolati e la Asl sta conducendo le indagini per ricostruire la rete di contatti del 59enne.