Annullato il Carnevale di Pennabilli a data da destinarsi

Attualità

Pennabilli

| 11:07 - 01 Marzo 2020

Carnevale a Pennabilli annullato.

E’ stata annullata e rinviata a data da destinarsila manifestazione di Carnevale a Pennabilli, prevista per il prossimo 7 marzo. Come era prevedibile, a causa della contingente situazione sanitaria attuale, gli eventi pubblici sono stati annullati per prevenire l’eventualità di contagio da coronavirus.



LA NOTA DELLA PRO LOCO PENNABILLI

Non disperate, torneremo con la festa più divertente che possiate immaginare. Sappiamo con certezza che, nel frattempo, riuscirete sicuramente a trovare qualche altro rimedio per ingannare il tempo e tenere l’umore sollevato; anche le leggi della fisica sono dalla vostra.