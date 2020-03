Aggressione nella notte in piazza Cavour: giovane finisce in ospedale

Cronaca

Rimini

| 09:55 - 01 Marzo 2020

Piazza Cavour.

Si trova in gravi condizioni all’ospedale "Bufalini" di Cesena un 21 enne che ha subito un’aggressione nella notte tra sabato e domenica in Piazza Cavour a Rimini.

Non è ancora chiaro come sia accaduto, la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che il giovane, verso le 2 e 30, sia caduto da un muretto battendo violentemente il capo al suolo. Immediati sono stati i soccorsi sul posto con due ambulanze e un’automedica. Chiaramente le condizioni del giovane, apparse da subito serie, hanno richiesto il trasporto al nosocomio cesenate dove il 21enne si trova ora ricoverato. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia per le indagini.