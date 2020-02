Coronavirus: pediatri, scuole chiuse saggia decisione del Governo

Attualità

Emilia Romagna

29 Febbraio 2020

Nuovo decreto sull'epidemia, di prorogare la chiusura delle scuole.

In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna al momento è in cura il 93% di tutti gli 821 positivi al nuovo Coronavirus in Italia. Riteniamo pertanto saggia la decisione del Governo, inserita nel nuovo decreto sull'epidemia, di prorogare la chiusura delle scuole in queste Regioni per altri 8 giorni. Abbiamo bisogno di tempo per contenere il contagio, evitare il caos negli studi pediatrici e nei pronto soccorso e occuparci di chi ha bisogno di cure". Così Paolo Biasci, Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri.