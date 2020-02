Cade in bici e si ferisce sul sentiero: recuperata dal Soccorso alpino e Speleologico

Cronaca

Mercato Saraceno

| 15:50 - 29 Febbraio 2020

Soccorso Alpino in azione.

Una donna è stata soccorsa e recuperata in zona Ranchio di Cesena da 118, Soccorso Alpino e Speleologico, dopo una brutta caduta. La donna era andata a fare un'escursione con un folto gruppo di ciclisti. In un tratto di sentiero, per cause da accertare è caduta rovinosamente a terra, procurandosi una frattura all'arto inferiore sinistro. Gli amici hanno immediatamente chiamato il 118 per chiedere aiuto. Su posto arriva anche l’elisoccorso. La paziente è stata immobilizzata e trasportata con l'ambulanza al campo sportivo di Ranchio, dove è stata poi caricata nell'elicottero, direzione Bufalini di Cesena.