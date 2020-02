Rimini Calcio, cinquina nel test contro il Pennarossa

Sport

Rimini

| 15:15 - 29 Febbraio 2020

L'attaccante Gerardi a segno con una doppietta.





Cinque reti nell’allenamento congiunto che questa mattina, al “Romeo Neri” e sotto lo sguardo attento del presidente Giorgio Grassi, il Rimini ha disputato con i sammarinesi del Pennarossa. Nonostante le numerose assenze, tra infortunati e giocatori tenuti precauzionalmente a riposo, un test che ha regalato a mister Giovanni Colella indicazioni positive al termine di una particolare, ma intensa, settimana di lavoro.

Nella prima frazione Montanari è andato a segno con un bel diagonale sul secondo palo. Nella ripresa Palma, servito da Finizio, ha raddoppiato superando il portiere con una conclusione da posizione defilata. Il tris ha portato la firma di Cigliano, bravo a insaccare con un bel sinistro a giro dal limite. Poi è stata la volta di Gerardi, al rientro come Cavallari dopo l’influenza dei giorni scorsi, autore di una doppietta. L’attaccante friulano ha battuto il portiere, in entrambi i casi su assist dello stesso Cigliano, prima con un tocco morbido e poi con una bella rovesciata. Mister Colella ha concesso alla truppa biancorossa due giorni di riposo, il Rimini tornerà al lavoro martedì pomeriggio.



RIMINI (4-3-2-1): Sala (1′ st Barone); Messina (42′ pt Picascia), Paramatti (22′ st Cavallari), Codromaz (1′ st Ambrosini), Santovito (1′ st Silvestro); Remedi (15′ st Santarini), Pari (40′ pt Finizio), Montanari (15′ st Pecci); Cigliano, Palma; Ortolini (22′ st Gerardi). All.: Colella.