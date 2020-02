Coronavirus, i supermercati Conad di Rimini raddoppiano le vendite

Attualità

Rimini

| 15:04 - 29 Febbraio 2020

Conad Euromarket.

La psicosi da Coronavirus che ha portato i cittadini riminesi a svuotare i supermercati, ha fatto registrare vendite da capogiro per i megastore. I supermercati Conad di Rimini, con i loro 4 punti vendita in via Coletti, Novelli, Rimini Centro e Mercato coperto, hanno fatto segnare una media del 50 per cento delle vendite in più, con picchi del 60 per cento.



E’ stato un fenomeno che, in qualità di addetti ai lavori, sentendo il clima che si stava creando avevamo in parte previsto, ma non in quelle proporzioni. - spiega il presidente di Euromarket Stefano Zannoni - I nostri quattro negozi hanno raddoppiato tutti il loro incasso rispetto allo standard che realizzano di consueto tutti i lunedì. Analizzando meglio i dati ed entrando ancora più nello specifico abbiamo poi osservato che gli afflussi della clientela sono aumentati mediamente fra i negozi del 30% e la spesa del 60%.

La nostra società gestisce i quattro punti vendita di Rimini - spiega Zannoni - e serve con orgoglio e soddisfazione mediamente ogni giorno circa 5.000 clienti con un picco di oltre 6.000 il sabato. Il lunedì 24 febbraio, dopo il fine settimana di bombardamento mediatico sul virus, anche i nostri negozi come tanti altri in Italia e ovunque, si sono svuotati dai prodotti, e abbiamo dovuto ricorrere a ordini supplementari. E in questo dobbiamo riconoscere la piena collaborazione della nostra casa madre Cia Conad della Romagna a Forlì, che è riuscita sempre ad assicurarci le consegne puntuali delle merci, seppure non programmate. Era per noi essenziale mettere in moto la nostra macchina organizzativa con un piano straordinario per garantire l’allestimento dei negozi nel minor tempo possibile affinché i clienti dei giorni seguenti avessero l’opportunità di disporre della consueta gamma di prodotti.

Nell’occasione - il presidente Zannoni conclude- complimentandosi per la dedizione e l’impegno dei soci e di tutti i collaboratori, molti dei quali sono giovani, tutti indistintamente si sono adoperati con impegno rinunciando ai momenti liberi per portare a temine l’obiettivo che la nostra grande comunità ha: essere sempre, e con efficienza e il sorriso, al servizio dei nostri clienti, nella fattispecie gran parte degli abitanti del centro Storico e Marina Centro di Rimini.