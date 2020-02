Scuole chiuse in Emilia Romagna anche per la prossima settimana

Attualità

Rimini

14:32 - 29 Febbraio 2020

Scuole chiuse anche la prossima settimana.

Il Governatore Stefano Bonaccini con un post su Facebook ha confermato la chiusura di scuole, nidi ed università in Emilia Romagna anche la prossima settimana. "E’ in corso la videoconferenza delle Regioni con il Presidente del Consiglio." scrive il presidente della Regione Emilia Romagna "Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Fermi restando i divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone" dice ancora Bonaccini "si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone."