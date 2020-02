Il coronavirus non ferma la Riviera, tutta l'energia di Rimini e dintorni in un video

Attualità

Riccione

29 Febbraio 2020

Sono numeri enormi quelli raggiunti dal video dedicato a #larivieranonsiferma: 40mila persone raggiunte, 25 mila visualizzazioni e 390 condivisioni in poco più di 12 ore. Una serie di immagini che vogliono parlare della Riviera sempre in movimento nonostante il periodo difficile. L'idea è di una agenzia di stampa riccionese “Dopo il video lanciato dal sindaco di Milano Beppe Sala #milanononsiferma, abbiamo pensato di dar voce anche alla tanta voglia di positività degli operatori della Riviera con cui lavoriamo tutti i giorni” - dicono da Radio Bakery - “e che si trovano a fronteggiare cancellazioni e mancati arrivi”.



Il video è stato realizzato interamente nella giornata di venerdì ed è stato utilizzato solo materiale originale, ovvero riprese fatte sul territorio proprio nei giorni dove l’emergenza Coronavirus era più forte. “Abbiamo voluto raccontare veramente il sorriso della gente e la forza di chi, su questo territorio, fa ospitalità” - proseguono - “Abbiamo individuato 3 aggettivi che sapevamo avrebbero identificato tutti, ovvero Aperti, Sorridenti ed Ospitali".



Per il video è stato creato l’hashtag #larivieranonsiferma proprio per essere più vicini possibili a chi fa turismo e dar loro uno strumento per trasmettere la reale situazione della Romagna ai propri ospiti. Ed infatti il riscontro è stato altissimo e sia le associazioni di categoria che i consorzi e gli hotel di tutta la Riviera stanno condividendo con grande orgoglio il video.



Radio Bakery è un’agenzia di comunicazione nata nel 2018 che ha come mission quella di raccontare il territorio e promuovere le strutture ricettive grazie a contenuti multimediali innovativi e di tendenza.