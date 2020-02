Coronavirus, il Prefetto riminese fa il punto sulla prima settimana di allerta

Attualità

Rimini

| 13:45 - 29 Febbraio 2020

Nota informativa della Prefettura con aggiornamenti sulla situazione legata alla diffusione coronavirus. Sta proseguendo il monitoraggio della situazione sanitaria della provincia con riunioni anche in videoconferenza con i vari soggetti pubblici interessati.

Il Prefetto Alessandra Camporota ha riaffermato “la necessità della massima leale collaborazione tra le componenti interessate, ponendo l’accento sulla rilevanza della correttezza e della circolarità delle informazioni, ai fini di un efficace coordinamento delle attività e delle iniziative a tutela della salute dei cittadini.

Il regolare funzionamento delle singole parti di un sistema come quello pubblico” – ha affermato il Prefetto – “può garantire la piena efficacia dell’azione complessiva svolta”.

Tracciando un bilancio delle attività nella prima settimana di allerta, il Prefetto ha espresso “apprezzamento per l’atteggiamento positivo assunto dai Sindaci della provincia e per il loro senso di responsabilità in un chiaro messaggio univoco contro i facili allarmismi, assicurando la prosecuzione dell’attività di supporto della Prefettura e delle Forze dell’Ordine nell’attuazione delle misure e degli interventi delle Autorità locali e di quelle Sanitarie”.

Evidenziato il ruolo centrale dell’Ausl e dei medici di base nell’assistenza fornita ai cittadini.

Per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del coronavirus è fondamentale, come ha dichiarato il Presidente della Repubblica, anche la piena collaborazione di tutta la popolazione secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. “Grazie ai medici basta con le paure irrazionali”.