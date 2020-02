Rimini, al parco con la droga: la Guardia di Finanza arresta due giovani pusher

Cronaca

Rimini

| 11:47 - 29 Febbraio 2020

Il materiale sequestrato.

Nell’ambito dell’attività di polizia economico-finanziaria di controllo economico del territorio ai fini del contrasto ai traffici illeciti, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, nella giornata di giovedì, hanno notato, nei pressi del parco Papa Giovanni Paolo II di Rimini, un’auto con a bordo due giovani, eseguire manovre sospette. I finanzieri, insospettiti, hanno deciso di controllare sia il veicolo che gli occupanti. All’esito degli accertamenti, i giovani sono stati tratti in arresto: sono stati trovati in possesso di stupefacente pronto per lo spaccio e denaro, evidentemente frutto dell’attività illecita. Una terza persona è stata solo segnalata al Prefetto trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente.