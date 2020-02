Tennis, Andrea Picchione in semifinale al torneo Open BNL di Firenze

Sport

Repubblica San Marino

| 19:48 - 28 Febbraio 2020

Andrea Picchione.



Prosegue la cavalcata di Andrea Picchione nel torneo Open BNL del Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli, che dà accesso alle Pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia.

Nella competizione che ha registrato il record di iscritti (ben 880) per un torneo Open italiano, con montepremi complessivo di 24.580 euro, l’allievo di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy (classifica FIT 2.3) ha infatti staccato il pass per le semifinali, concedendo appena tre game (6-2 6-1 il punteggio) a Manfred Fellin (2.3, Tc Villasanta Monza), 28esima testa di serie. Questo significa che il 21enne giocatore aquilano è a un passo dal realizzare il sogno di scendere in campo al Foro Italico a maggio, visto che la kermesse fiorentina mette in palio due ambiti pass, sia nel tabellone di singolare maschile che in quello femminile, per disputare le pre-qualificazioni del prestigioso torneo romano. A contendere a Picchione un posto in finale (quindi il biglietto per la Capitale) sarà sabato Lorenzo Bocchi (2.2, Ct Albinea), 16esima testa di serie, che nei quarti ha fermato la corsa del riminese Manuel Mazza (2.3, Tennis Viserba) con un netto 6-0 6-2.

Nel cammino verso il penultimo atto del torneo il giocatore della San Marino Tennis Academy ha sconfitto 7-5 6-3 al secondo turno del tabellone conclusivo Tobias Kirchlechner (2.4), quindi al terzo turno si è imposto per 7-5 4-6 6-4 sul pari classifica Francesco Giorgetti (Tennis Club Viserba, n.29 del seeding), per piazzare poi un colpo ad effetto eliminando in rimonta, con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-3 Luca Tomasetto (2.2), quarta testa di serie, e negli ottavi sbarazzarsi per 6-2 6-0 di Francesco Liucci (2.4).

Intanto è già alle porta il prossimo torneo BNL, organizzato dal Tc Open di Orvieto, che nel tabellone intermedio, limitato ai 2.4, vedrà al via anche altri due allievi di Giorgio Galimberti sul Titano, vale a dire i 2.5 Leonardo Dell’Ospedale e Ivan La Cava.