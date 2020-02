Interventi urgenti sulle strade, quasi 7 milioni per la provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:52 - 28 Febbraio 2020

Manutenzione fondo stradale.

"Per l’attività straordinaria sulle strade provinciali di tutta Italia sono stati assegnati oggi ulteriori 995 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, parlando del “Fondo manutenzione strade". Sono 99 i milioni destinati all'Emilia Romagna. Per la Provincia di Rimini 6,95 milioni in 5 anni: 420 mila euro nel 2020, 770 mila euro nel 2021, 1,92 milioni di euro nel 2022, 1,92 milioni nel 2023 e 1,92 milioni di euro nel 2024.



“Risorse che rispondono alle esigenze di sicurezza stradale dei cittadini, al fine di ridurre l’incidentalità e consentire il diritto alla mobilità in tutte le aree del Paese. Avere a disposizione la certezza di nuove risorse per i prossimi 4 anni consente agli enti locali di avviare subito interventi urgenti e di definire un’adeguata programmazione di altri più profondi interventi per gli anni successivi. Un segnale forte e doveroso. Questa è l’Italia che vuole ripartire e recuperare il pesante gap infrastrutturale con il resto d’Europa. Il nostro Paese merita strade sicure e moderne", commenta Croatti.