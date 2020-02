Provincia di Rimini: solo videoconferenze con i sindaci. Ma per ragioni di risparmio

Attualità

Rimini

14:55 - 28 Febbraio 2020

Riziero Santi.

Stop alle riunioni dei sindaci in Provincia di Rimini: lo ha deciso il presidente della Provincia Riziero Santi, che annuncia su Facebook di aver dato disposizione sull'allestimento del suo ufficio come sala multimediale. La decisione di ricorrere alla videoconferenze è ovviamente non motivata dai contagi di Coronavirus, ma da ragioni di una spending review. "Una riunione di Sindaci in Provincia, andata e ritorno in auto da ognuno dei 25 comuni, costa 7.598 km e 26 ore di tempo (solo di viaggio)", scrive Santi su Facebook.