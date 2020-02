Cronaca

| 14:45 - 28 Febbraio 2020

Momenti di concitazione questa mattina (venerdì 28 febbraio) in via Montechiaro a Santa Aquilina di Rimini: un'anziana è stata trasportata al reparto "Grandi Ustionati" dell'ospedale Bufalini di Cesena, dopo aver riportato ustioni in un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione, a causa di un ritorno di fiamma durante l'accensione del camino. La donna è stata subito affidata alle cure del personale medico, intervenuto sul posto con i Vigili del Fuoco e la Polizia.