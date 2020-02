Rimini, variazione al bilancio per la sistemazione delle banchine del porto

Attualità

Rimini

14:08 - 28 Febbraio 2020

Panoramica del porto di Rimini.

C’è anche la riqualificazione delle banchine portuali tra gli interventi previsti dalla variazione di bilancio approvata ieri sera dal Consiglio Comunale di Rimini. Cinque le delibere approvate, tre relative ad aspetti tecnici legati al riconoscimento di debiti fuori bilancio (approvate con 17 voti favorevoli, 7 contrari e nessun astenuto) e due variazioni al bilancio di previsione, tra cui quella inerente le opere in programma sulle banchine di destra e di sinistra del Porto di Rimini (approvata con 16 voti favorevoli e 7 contrari). I lavori di sistemazione, finanziati dalle risorse dal fondo europeo Feamp e che si integrano con quelli già in corso coperti con risorse regionali del Flag Costa Emilia Romagna, partiranno alla fine della primavera e prevedono la sostituzione di bitte, la creazione di punti raccolta per i rifiuti e la messa a punto di una diversa segnaletica a terra per distinguere le aree di lavoro da quelle fruibili da tutti.