Boxe: sabato sera sul ring di Elmas Emilia Romagna contro Sardegna

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:48 - 28 Febbraio 2020

Il maestro della boxe Santarcangelo Tiziano Scarpellini con Pesaresi Alessandro Maria.

Sabato 29 febbraio Tiziano Scarpellini e la Asd Boxe Santarcangelo saranno a Elmas in provincia di Cagliari per affrontare alcuni pugili locali. La riunione di boxe è organizzata dalla Asd Elmas Boxe del maestro Argiolas Stefano. Il programma vede il santarcangiolese Alessandro Maria Pesaresi categoria junior 57 kg Boxe Santarcangelo contro il pari peso Simone Meloni della Shardana Boxe. Nella categoria donne, accompagnata dal tecnico Giorgio Bianchini, peso 54 kg categoria Elite 2 Dafne Martini della Polisportiva Riccione sezione boxe che affronterà alla sarda Maria Siria Argiolas (Elmas boxe)

Per finire il peso 54 kg elite 1 il piacentino Chuchuca Roberto Joel Betancourt (Boxe Piacenza) se la vedrà contro Sergio Pranteddu della Elmas boxe.