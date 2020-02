Al Teatro Galli di Rimini va in scena "Un Nemico del Popolo"

Eventi

Rimini

| 09:00 - 28 Febbraio 2020

Nemico del popolo, foto Giuseppe Di Stefano.

Spettacolo teatrale di Henrik Ibsen, interpretato da Massimo Popolizio e Maria Paiato con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. L'opera che andrà in scena al Teatro Galli di Rimini martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2020, indaga i temi del potere, della corruzione, della responsabilità etica per l’ambiente. Un conflitto politico e morale contrappone nella vicenda due fratelli: il medico che scopre l’inquinamento delle acque termali della sua città, contrapposto al fratello-sindaco, politicamente insabbiatore, che tenta invano di convincerlo che la sua denuncia porrà fine ai sogni collettivi di benessere. Inizio spettacolo ore 21:00, ingresso a pagamento. La biglietteria si trova nel foyer del Teatro Galli, in Piazza Cavour 22, ed è aperta nei seguenti orari: da martedì a sabato dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30.