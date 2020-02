Coronavirus, contagiato anche uno studente 16enne di Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 07:24 - 28 Febbraio 2020

E' stato riscontrato un sedicenne morcianese positivo al test orofaringeo per la verifica del coronavirus. Lo studente aveva febbre alta, è stato quindi condotto dai genitori all'ospedale Infermi di Rimini. Lo scrive il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti. Già nella prima serata di giovedì il comune di Morciano ha comunicato al Prefetto la disponibilità a collaborare con l'ASL per le indagini del caso al fine di recuperare tutti i soggetti in qualche modo rapportabili al ragazzo. Lo studente è ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Rimini per febbre alta ma non è in pericolo. Non sono state comunicate al comune le generalità del ragazzo. Ciononostante il comune di Morciano rimane a disposizione dell'autorità sanitaria per la collaborazione finalizzata alla ricerca epidemiologica.