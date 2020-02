Coronavirus: sei casi positivi in provincia Pesaro Urbino

Cronaca

Pesaro

| 21:33 - 27 Febbraio 2020

Sei positivi nel pesarese, tre finora confermati Iss.

Sono sei, e tutte nella provincia di Pesaro Urbino, le persone finora risultate positive nelle Marche ai tamponi per il Coronavirus. Di queste sono però solo tre - due anziani di Fano e un 30enne di Vallefoglia di ritorno dal Lodigiano, dove lavora - si è avuta la conferma del contagio anche dall'Istituto superiore di Sanità comunicata dal dirigente di Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli. Per gli altri tre casi, risultati positivi ad un primo tampone, i campioni verranno inviati domani all'Iss per le ulteriori analisi. Non è invece risultato positivo ai tamponi l'uomo, residente in un piccolo paese del Pesarese, contattato nei giorni scorsi dall'ospedale di Rimini come potenziale positivo in quanto aveva accompagnato in un viaggio in Romania un amico ristoratore 71enne, di Cattolica, contagiato dal virus.