Cocaina nascosta negli slip: arrestati tre pusher in Viale Bergamo

Cronaca

Rimini

| 16:58 - 27 Febbraio 2020

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Ieri sera (mercoledì 26 febbraio) due ventenni albanesi e un 35enne dominicano sono stati arrestati a Rimini dalla Squadra Mobile della Polizia. Gli agenti sono intervenuti in viale Bergamo, cogliendo sul fatto i due albanesi mentre stavano cedendo della droga a favore del dominicano. Quest'ultimo ha poi riconsegnato una confezione di cellophane contenente 12 grammi circa di marijuana; inoltre, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altri 7 grammi di cocaina, nascosti all'interno delle mutande. Il dominicano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, i due ventenni albanesi per spaccio. Processati per direttissima, sono stati tutti condannati: il primo a 7 mesi di reclusione, gli altri a 10 mesi di reclusione.