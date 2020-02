Riccione: Borgo delle Noci, ultimati i lavori delle aree verdi

Attualità

Riccione

| 16:31 - 27 Febbraio 2020

L'assessore ai lavori pubblici Lea Ermerti.

Il Comune di Riccione, settore lavori pubblici e ambiente, in collaborazione con Geat, ha in via di ultimazione i lavori di riqualificazione delle aree verdi in zona Borgo delle Noci, via Marostica nel quartiere di San Lorenzo, lato monte. I lavori hanno fatto seguito ad un sopralluogo effettuato all’inizio di febbraio dagli assessori del Comune di Riccione, Laura Galli (vice sindaco e socialità di quartiere), Lea Ermeti (Lavori Pubblici e Ambiente) e Elena Raffaelli (sicurezza nei quartieri) insieme con i tecnici del servizio ambiente del Comune e di Geat.

La riqualificazione del parco passerà attraverso l’inserimento di nuove piante e arredi. Il Borgo delle Noci ha una storia particolare alle spalle, iniziata 20 anni fa. Quella specifica area, era inizialmente un ex terreno agricolo dove grazie ai fondi dell’Ue era stato creato un impianto di coltivazione di alberi da legno, i noci appunto. Con l’urbanizzazione e relativi oneri all’epoca furono create oltre agli spazi occupati dagli alberi di noce da legno altre aree verdi affidate all’amministrazione. Successivamente queste aree sono state completamente cedute al Comune che ha quindi provveduto al mantenimento e alla sistemazione. Una completa riqualificazione con l’inserimento di nuove piante però è stata decisa e realizzata solo oggi. Il lavori di riqualificazione delle aree verdi relative al Borgo delle Noci è in via di ultimazione. In particolare sono stati piantati 94 oleandri che andranno a creare una barriera naturale di sicurezza tra l’area verde e il vicino parcheggio, 25 alberi di alto fusto, tra cui frassini, aceri, campestre e querce. Inoltre verrà creata una zona sgambamento per i cani di 400 metri quadrati., e nuovi cestini per la carta. Inoltre verranno sistemati i giochi per bambini e si collocherà una nuova altalena come richiesta dai residenti.



Dichiarazione dell’assessore ai lavori pubblici Lea Ermerti. “La rigenerazione del verde e dei parchi cittadini è stata sempre una nostra priorità. Le aree verdi come i giardini hanno bisogno di una manutenzione costante, spesso connessa alla stagionalità. E’ davvero un impegno importante che spesso noi assessori assumiamo in prima persona con sopralluoghi diretti. Noi per primi passiamo attraverso i nostri parchi, certo che per tenerli sempre curati la collaborazione dei cittadini è indispensabile. Perché quando si frequenta un parco bisogna tenere a mente che è un bene prezioso per la città e quindi va rispettato a cominciare dal comportamento dei singoli”.