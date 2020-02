Meteo Rimini: venerdì vento moderato o forte, temperature in aumento

Attualità

Rimini

| 16:20 - 27 Febbraio 2020

Il bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna per venerdì 28, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 27/02/2020 ore 16:00





Venerdì 28 Febbraio





Sabato 29 Febbraio





Domenica 1 Marzo 2020



Sereno o poco nuvoloso.assenti.in aumento, valori minimi compresi tra +5°C e +7°C, massime comprese tra +12°C e +14°C.moderati/forti da Nord-Ovest al mattino in successiva attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali.al mattino mosso sotto costa e molto mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione.molto alta.Progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata con cielo fino a molto nuvoloso.assenti.in lieve aumento nei valori minimi, compresi tra +6°C e +8°C, in aumento nei massimi, compresi tra +13°C e +16°C.deboli da Sud-Ovest tendenti a rinforzare nella seconda parte del giorno, specie su fascia collinare ed appenninica.poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento tra pomeriggio e sera con mare fino a mosso.molto alta. Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto.medio-alta probabilità (60-70%) di rovesci sui settori appenninici, assenti altrove salvo isolati piovaschi al mattino.in aumento, minime comprese tra +9°C e +11°C, massime comprese tra +14°C e +17°C.moderati da Sud-Ovest con rinforzi su fascia collinare ed appenninica.mosso.alta.La settimana inizierà all’insegna di un contesto generalmente instabile, con la possibilità di transiti perturbati anche sulla provincia riminese. Instabilità più marcata martedì 3 Marzo, nonché a ridosso del fine settimana, sebbene con dinamica ancora da inquadrare nel dettaglio.Temperature allineate alla media del periodo.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook