Ruba furgone a Novafeltria per fare serata in Riviera: denunciato 37enne

| 15:08 - 27 Febbraio 2020

Le ricerche del furgone dei carabinieri di Novafeltria.

Un 37enne, ospite di una comunità terapeutica dell'Alta Valmarecchia, è indagato in relazione al furto di un furgone Renault Express in un cantiere di Novafeltria, fatti avvenuti lo scorso gennaio. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri è servito al 37enne per "evadere" dalla comunità e per trascorrere una serata a Rimini, la città nella quale, sulla Marecchiese, è stato ritrovato il mezzo che appartiene a una ditta di Maiolo. Dai primi accertamenti dopo il furto, il personale dell'Arma aveva appreso della presenza di un giovane nei pressi del cantiere. Raccogliendo informazioni sulla statura, corporatura e fisionomia, i Carabinieri sono riusciti a risalire al nome di un indiziato, che è poi risultato il 37enne. Il giovane ha cercato di minimizzare, dicendo di aver solamente preso in prestito il furgone.