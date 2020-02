Prosegue con successo il tour di Federico Mecozzi che sarà a Rimini a maggio

| 12:23 - 27 Febbraio 2020

“Sala piena, pubblico sconvolgente, di quelli il cui calore ti avvolge sul palco sin dall’inizio. Standing ovation finale, la chiesa che si trasforma in un club dei migliori”. Sono le parole tratte dal Diario del Tour di Federico Mecozzi su Faremusica.it.



Dopo Londra, con il concerto del 14 febbraio presso “St Pancras Old Church”, Federico e la sua band hanno proseguito il viaggio alla volta di Parigi (16 febbraio), Porto (23 febbraio), Berna ( 26 febbraio) e venerdì a Berlino venerdì 28 febbraio.



Federico Mecozzi in questi giorni è impegnato nel tour che tocca le principali città d’Europa che si concluderà il 16 e 17 maggio al Teatro Galli di Rimini. Durante il tour l’artista, da dieci anni al fianco di Ludovico Einaudi in tutti i principali teatri e auditorium del mondo, sta ora girando con il suo suo album d'esordio “Awakening” prodotto da Cristian Bonato (Numeri Recording) e uscito per Warner Music Italy.



Accompagnato dalla sua band composta dai musicisti riminesi Massimo Marches (chitarre, elettronica), Tommy Graziani (batteria, percussioni), Stefano Zambardino (tastiere),Veronica Conti (violoncello) e Cristian Bonato (ingegnere del suono, produzione) Federico Mecozzi sta riscuotendo un notevole successo.



Proseguono intanto le prevendite per l’evento di domenica 17 maggio. Lo spettacolo “Awakening” si chiuderà a Rimini in una versione totalmente rinnovata. L’album del giovane polistrumentista riminese rielaborato e riarrangiato completamente da Federico stesso, verrà per la prima volta eseguito con l'orchestra Sinfonica Rimini Classica.



La prevendita del concerto, organizzato dall’associazione culturale Rimini Classica e realizzato con il sostegno della Clinica Nuova Ricerca (nell’ambito dei festeggiamenti per il suo 40esimo anniversario) e del Comune di Rimini, è aperta dal 14 febbraio presso l'ENI Station di Gori Ercole a Rimini (via Marecchiese, 284) e sul circuito Liveticket.



In questo evento il viaggio di “Awakening” sarà stravolto, riscritto da Federico Mecozzi e diventerà come una sinfonia, dove il colore predominante sarà quello dell’orchestra.