Inaugurato il primo store di Rimini della catena tedesca Dm drogerie markt

| 12:05 - 27 Febbraio 2020

Taglio del nastro inaugurale.

È stato inaugurato oggi (27 febbraio) a Rimini, in Viale Amerigo Vespucci 121, il quarto punto vendita dm dell’Emilia-Romagna, nonché il trentottesimo in Italia.

Presenti per il taglio del nastro inaugurale Hubert Krabichler, CEO di dm drogerie markt Italia, Benjamin Schneider, Direttore Marketing e Acquisti, Francesco Gargiulo, Direttore vendite e HR e Jamil Sadegholvaad, Assessore alle attività produttive di Rimini.

Il nuovo store, primo in Romagna, si aggiunge ai punti vendita già aperti nelle città emiliane di Bologna, Fidenza e Piacenza. “È per noi un grande piacere inaugurare un nuovo punto vendita a Rimini, zona ad alta densità turistica e cuore pulsante della Riviera romagnola – ha affermato Benjamin Schneider, Direttore Marketing e Acquisti di dm –. Ci inseriamo nella principale via commerciale, punto di riferimento importante per la moda e le tendenze. Siamo quindi particolarmente felici di portare anche qui la nostra offerta specializzata per la bellezza e il benessere di ogni giorno; un’offerta che si distingue per la qualità elevata dei prodotti, la convenienza dei prezzi e la versatilità di una proposta capace di rinnovarsi e reinventarsi per rispondere, o addirittura anticipare, trend e bisogni”.