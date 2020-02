Adunata degli alpini, San Marino emette un francobollo celebrativo

Attualità

| 11:06 - 27 Febbraio 2020

Il francobollo celebrativo.

La serie celebra la 93a Adunata dell’Associazione Nazionale Alpini Rimini- San Marino che si terrà a Rimini dall’8 al 10 maggio 2020, a 100 anni esatti dal primo raduno spontaneo tenutosi nel 1920 sul monte Ortigara. Il foglietto raffigura gli alpini sulla Prima Torre di San Marino e nei pressi dell’Arco di Augusto di Rimini. Fondata a Milano nel 1919, l’Associazione Nazionale Alpini è composta da quanti hanno prestato il servizio militare nelle Truppe Alpini e vanta oggi circa trecentomila iscritti, sparsi in

tutto il mondo.

Gianluca Folì è un affermato illustratore italiano di fama internazionale. Il suo lavoro di ampio respiro abbraccia molti campi dell’immagine, dalla cultura per adulti a quella dell’infanzia. Nel 2016 il suo lavoro è stato premiato dalla Society of Illustrators di New York con la medaglia d’oro categoria Editorials and Books, e nello stesso anno è medaglia di bronzo alla Society of Illustrators di Los Angeles.



Data di emissione: 24 marzo 2020

Valori: foglietto formato da n.2 valori da €2,50 cadauno

Tiratura massima: 80.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor

Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Formato foglietto: 95 x 85 mm

Bozzettista: Gianluca Folì

Per gentile concessione: Associazione Nazionale Alpini