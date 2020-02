San Marino Green Festival, dalla Repubblica all'Altavalmarecchia tanti appuntamenti

Eventi

Repubblica San Marino

| 10:44 - 27 Febbraio 2020

Segretari di Stato per il Territorio Stefano Canti e per gli Interni Elena Tonnini.

Presentato in videoconferenza il San Marino Green Festival 2020, che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno.



Si comincia ad inizio maggio con un percorso a tappe che coinvolge quattro comuni delle vallate limitrofe alla Repubblica: Monte Cerignone, Pennabilli, Sassocorvaro, Auditore e Verucchio. Ad ognuno è associato un tema caro al festival. Si va dal turismo sostenibile all’agricoltura biologica, dalla sentieristica alla scoperta dell’identità territoriale. Presenti e collegati diversi amministratori dei comuni coinvolti e delle proloco, tutti lieti di poter condividere tematiche ambientali pressanti e attuali.



Molto significativa e apprezzata la presenza in videoconferenza dei Segretari di Stato per il Territorio Stefano Canti e per gli Interni Elena Tonnini, i quali hanno pubblicamente riconosciuto al festival un importante ruolo comunicativo: sia in tema di sostenibilità e formazione dei cittadini, che di dialogo con le comunità dei territori confinanti di Valconca e Valmarecchia.



Lo stesso Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti ha ribadito la necessità da parte delle aziende, di approfittare delle opportunità offerte da una transizione ecologica sempre più necessaria. Da questo punto di vista, il Green Festival si propone di essere un osservatorio sulla Repubblica e sul Montefeltro capace di intercettare i bisogni e le soluzioni che il prossimo futuro ci consegnerà.



Il San Marino Green Festival 2020, che avrà il suo clou nella nuova location di Borgo Maggiore il 26, 27 e 28 giugno, quest’anno propone vari focus: il consumo dell’acqua al tempo dei cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità, la lotta agli sprechi alimentari e il turismo sostenibile. Grande attenzione, come sempre, sarà data alla comunicazione artistica, e in particolare a quella cinematografica. E poi ancora: attribuzione di vari premi per ricercatori e imprese virtuose, l’originale bioblitz alla ricerca della cavalletta killer Stregona Dentellata, il censimento del patrimonio arboreo, la Vetrina della Sostenibilità e mercatini eco ed equo-solidali.