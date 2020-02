Lavori alla rotatoria Valentini a Rimini, ancora code, la segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:35 - 27 Febbraio 2020

Auto in coda sulla statale.

Ancora code sulla statale 16 nei pressi della nuova rotatoria Valentini a Rimini. Un nostro lettore si stupisce che, anche a scuole chiuse e ad attività ridotte, ci sia sempre fila e lamenta l'assenza della polizia Municipale.

"Strada statale 16 bloccata all'altezza della nuova rotatoria in prossimità Valentini." scrive il nostro lettore "La polizia municipale totalmente assente, sempre, in tutto il tratto di competenza comunale, compresa la intasatissima rotatoria all'altezza della Grotta Rossa. Peccato che per posizionare quasi tutti i giorni una pattuglia con autovelox mobile presso palestra Steven ci sia sempre disponibilità. Eppure in questi giorni con scuole chiuse si dovrebbe girare meglio!! Non se ne può più"