Primo caso di Covid-19 in Romania, 20enne dipendente del ristoratore riminese

Attualità

Rimini

| 08:58 - 27 Febbraio 2020

Primo caso di coronavirus anche in Romania. E' stato trovato infatti positivo ai test un 20enne di Priguria, provincia di Gorj, nel sudovest del paese balcanico. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa rumena Mediafax il ragazzo stava lavorando in un'officina per la lavorazione del legno a Targu-Jui appartenente al 71enne a cui è stato diagnosticato il Covid-19 a Rimini. Il 20enne sarebbe entrato in contatto diretto con il ristoratore della provincia di Rimini. La scoperta della positività è avvenuta dopo i test eseguiti da persone della Contea di Gorj che sono venute in contatto con il riminese. Il 20enne non avrebbe sintomi specifici e da questa mattina (giovedì) è ricoverato a Bucarest.