Volley C maschile, Romagna Banca Bellaria cala il poker: 3-0 al Cesenatico

Sport

Bellaria Igea Marina

| 20:12 - 26 Febbraio 2020

Il Bellaria ha battuto Cesenatico 3-0.

Poker di vittorie (con 12 punti portati a casa) per il Romagna Banca Bellaria, che batte con un bel 3-0 il Volley Cesenatico. Vincono tutte le prime del girone C: Atlas è davanti a tutti con 33 punti, segue Pietro Pezzi (30 punti) che vince il big match di giornata contro Viserba (21 punti); terza piazza per Paolo Poggi a 28 punti con Bellaria quarto a 27 punti.

“Tranne la partenza del primo set (9-5 per Cesenatico) in cui abbiamo faticato tanto a mettere palla in terra, abbiamo fatto una buonissima partita, forse una delle migliori della stagione come concretezza. Anche perché di fronte avevamo un avversario che lavora molto bene tra muro e difesa. È stata ottima l’efficienza degli attaccanti (sugli scudi Morichelli ed Evangelisti con 15 punti), abbiamo fatto pochissimi errori (solo 11 in tre set), e sono finalmente contento del livello di difesa e muro. Abbiamo finito in crescendo e questo aspetto mi piace tanto! Peccato adesso arrivi questa sosta forzata...”, queste le parole di coach Botteghi a fine gara.

Coach Botteghi parte confermando il sestetto delle ultime settimane, ad eccezione dell’assente Virgili: al palleggio Sampaoli incrociato con Evangelisti; in posto 4 Morichelli e Ciandrini; al centro Pivi e Tosi Brandi; libero Mancinelli.

Primo set che parte in salita per i bellariesi: i padroni di casa difendono tutto (Morichelli costretto ad un misero 2 su 12 in attacco nel frangente) e si portano avanti 9-5. La RomagnaBanca impatta gli avversari (15-14), in parte frastornati dall’infortunio del centrale Perrone. Tentativo di allungo cesenaticense (20-17), ma Morichelli (4 attacchi consecutivi) e Pivi ribaltano la situazione (21-25).

Nel secondo parziale Bellaria parte subito forte (5-1). Muro e difesa limitano gli attaccanti avversari, in difficoltà anche in ricezione. Chiude Morichelli con una parallela vincente (19-25).

Terzo set ancora con Cesenatico avanti nelle prime battute (9-5). Time out di coach Botteghi. Due muri vincenti (Evangelisti e Tosi Brandi) colmano il gap e sul diagonale vincente dell’opposto bellariese c’è il sorpasso (9-10). Sampaoli è molto bravo ad innescare i centrali (4 punti a testa per Pivi e Tosi Brandi) nella seconda metà del set: è proprio un primo tempo di Tosi Brandi a chiudere le ostilità sul 19-25.



Volley Cesenatico Fc - Romagna Banca 0-3

ROMAGNA BANCA: VSampaoli 5, Evangelisti 15, Morichelli 15, Ciandrini 6, Pivi 7, Tosi Brandi 7, Mancinelli Lib, Pianezza ne, Cucchi ne, Fabbri ne, De Rosa ne, Caniato ne.

PARZIALI: 21/25 19/25 19/25