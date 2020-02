Riceviamo e pubblichiamo: nota di Gc Management sugli Home Restaurant

Attualità

Rimini

| 17:49 - 26 Febbraio 2020

Realtivamente alla pubblicazione della notizia "L'Italia a Morsi" fa tappa a Rimini la trasmissione di Food Network" (cancellata dal nostro portale a seguito di specifica richiesta), si pubblica la seguente precisazione della Gc Management: "Precisiamo che utilizzare impropriamente la parola Home Restaurant* può come in questo caso recare danno d'immagine, in quanto non presentare il permesso di sorvegliabilità e non rilasciare ricevute con assistenza come quella proposta da home restaurant hotel, marchio brevettato al Mise, puo recare contrasto con associazioni di categoria come Fipe e Confcommercio pronte per colpa di queste piccole piattaforme ad indicare l'intero comparto home restaurant come illegale".



Il regolamento in materia di Home Restaurant



*il riferimento all'attività che veniva citata nell'articolo.