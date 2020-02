Coronavirus: clienti del ristoratore riminese contagiato contattano Ausl

Attualità

Rimini

| 17:11 - 26 Febbraio 2020

Il prefetto di Rimini, Alessandra Camporota.

Le autorità sanitarie stanno ricostruendo i movimenti del 71enne cattolichino, il primo contagiato dal Covid-19 nel territorio riminese. Molti clienti del ristorante gestito dall'uomo stanno contattando l'Ausl Romagna, attraverso i numeri dedicati, come ha riferito il prefetto di Rimini, Alessandra Camporota, al termine di un incontro con tutti i sindaci della provincia, i vertici dell'Ausl Rimini, della protezione civile e delle forze dell'ordine. Nei prossimi giorni però le autorità potrebbero disporre nuove misure per contrastare la diffusione del virus in Provincia di Rimini: "È alla luce di ulteriori eventuali evoluzioni e informazioni che la Ausl continua a raccogliere che le autorità competenti decideranno eventuali ulteriori misure", ha spiegato il prefetto.