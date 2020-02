San Marino, Coronavirus: "Sul territorio non si registrano casi di infezioni"

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:47 - 26 Febbraio 2020

Il confine dello stato sammarinese.

Nuova riunione del Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie di San Marino per un aggiornamento sull’epidemia di coronavirus.



Nel territorio sammarinese la situazione non ha subito variazioni rispetto alla giornata di ieri, ossia non risultano al momento casi di infezione. Sono due al momento le persone in quarantena su base precauzionale, in forza dell’ordinanza n.1 del 22 febbraio. Si tratta di persone asintomatiche e in buono stato di salute Sono anche risultati tutti negativi i tre tamponi eseguiti su persone di rientro da zone considerate a rischio, che presentavano invece una sintomatologia respiratoria.



Dalle ore 8 di questa mattina è operativo il numero sanitario 0549 994001, attivato per fornire le informazioni a chi avesse bisogno di chiarimenti. Sono numerose le chiamate che stanno arrivando. Il numero è attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 18 e si affianca a quello della Centrale Operativa Interforze (0549 888888) e a quello del Dipartimento Affari Esteri (0549 882337) per l’assistenza nelle fasi di rientro dalle zone a rischio.



La Direzione Sanitaria ISS è in costante contatto con la direzione dell’igiene pubblica di Rimini per il monitoraggio dei contatti con il caso positivo al Coronavirus e ricoverato all’Ospedale “Infermi”.



Il Gruppo intende ringraziare la popolazione per la sensibilità che sta dimostrando in queste ore nel rispondere positivamente all’appello di autolimitare gli accessi ordinari ai servizi sanitari. Si ricorda che richieste prioritarie o urgenze restano assolutamente garantite.



Nuova riunione del Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie di San Marino per un aggiornamento sull’epidemia di coronavirus (COVID-19).



Nel territorio sammarinese la situazione non ha subito variazioni rispetto alla giornata di ieri, ossia non risultano al momento casi di infezione. Sono due al momento le persone in quarantena su base precauzionale, in forza dell’ordinanza n.1 del 22 febbraio. Si tratta di persone asintomatiche e in buono stato di salute Sono anche risultati tutti negativi i tre tamponi eseguiti su persone di rientro da zone considerate a rischio, che presentavano invece una sintomatologia respiratoria.



Dalle ore 8 di questa mattina è operativo il numero sanitario 0549 994001, attivato per fornire le informazioni a chi avesse bisogno di chiarimenti. Sono numerose le chiamate che stanno arrivando. Il numero è attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 18 e si affianca a quello della Centrale Operativa Interforze (0549 888888) e a quello del Dipartimento Affari Esteri (0549 882337) per l’assistenza nelle fasi di rientro dalle zone a rischio.



La Direzione Sanitaria ISS è in costante contatto con la direzione dell’igiene pubblica di Rimini per il monitoraggio dei contatti con il caso positivo al Coronavirus e ricoverato all’Ospedale “Infermi”.



Il Gruppo intende ringraziare la popolazione per la sensibilità che sta dimostrando in queste ore nel rispondere positivamente all’appello di autolimitare gli accessi ordinari ai servizi sanitari. Si ricorda che richieste prioritarie o urgenze restano assolutamente garantite.