Santarcangelo raccontata dal programma Bellitalia: le telecamere Rai in arrivo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:16 - 26 Febbraio 2020

Il castello di Santarcangelo.

Le telecamere della Rai a Santarcangelo per registrare una puntata di “Bellitalia”, la rubrica settimanale della Testata Giornalistica Regionale dedicata ai beni culturali del nostro Paese, che riserverà il servizio centrale di una delle prossime puntate proprio alla città di Santarcangelo.



Le riprese – in programma nella giornata di domani (giovedì 27 febbraio) – si concentreranno sul borgo storico con i suoi monumenti e musei: dalla Rocca Malatestiana al Mangano della stamperia artigiana “Marchi” fino al Museo di Tonino Guerra. Al centro del servizio anche le tradizioni locali con le botteghe e gli ipogei per andare alla scoperta della città sotterranea e delle curiosità collegate alla storia e alla cultura di Santarcangelo.

“Bellitalia” è la rubrica della TGR dedicata ai beni culturali, nell’accezione più ampia del termine. Si occupa infatti di musei e di restauri, ma anche di paesaggio, centri urbani, tradizioni e personaggi collegati alla storia e alla cultura dell’Italia. Ogni puntata propone un viaggio a tappe attraverso le varie regioni italiane, mettendo infatti in evidenza non solo i tesori artistici e monumentali più celebrati, ma anche e soprattutto quelli meno noti, così da fornire un quadro a tutto tondo dedicato alle persone che vogliono informarsi sull’arte, la cultura e il paesaggio italiani.