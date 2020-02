Durante i lavori in via Mameli rinvenuto un ordigno bellico a Riccione

Attualità

Riccione

| 14:05 - 26 Febbraio 2020

Il cantiere in via Mameli.

Il Comune di Riccione ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione di un ordigno bellico risalente presumibilmente alla II Guerra Mondiale, ritrovato in via Mameli, dove si sta lavorando per il rifacimento passeggiata Goethe e Shakespeare. Si tratta di un ordigno bellico inesploso, un mortaio di 40 cm e di 20 cm di diametro, rinvenuto in un’area di proprietà del Comune di Riccione in corrispondenza di piazzale Levi. L’area interessata è stata delimitata dai carabinieri di Riccione in modo tale da impedire l’accesso a chiunque, ma i lavori al cantiere della passeggiata Goethe e Shakespeare continueranno. Così come non vi sarà la necessità di evacuare la zona.