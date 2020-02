Ruba una felpa a Le Befane di Rimini, arrestato 50enne

Cronaca

26 Febbraio 2020

Ieri pomeriggio (martedì 25 febbraio) un 50enne originario di Belluno, da anni residente nel riminese e già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di Polizia, è stato arrestato dai Carabinieri per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'Arma intervenuto sul posto, un negozio del centro commerciale Le Befane di Rimini, l'uomo ha rubato una felpa del valore di circa 100 euro, dopo aver asportato la placca anti-taccheggio. Il 50enne, davanti ai Carabinieri, ha ammesso il furto. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della prima udienza del processo che si terrà a marzo.