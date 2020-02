"L'Italia a Morsi" fa tappa a Rimini la trasmissione di Food Network

Attualità

Rimini

| 11:58 - 26 Febbraio 2020

La food blogger Chiara Maci continua il suo viaggio nelle varie regioni italiane con le tappe della sua fortunata trasmissione "L'Italia a morsi" - in onda sul Canale 33 del Digitale Terrestre Food Network - incontrando i produttori locali per parlare delle eccellenze tipiche del territorio, e visitando i luoghi della tradizione regionale. In questo percorso viene affiancata dalle sapienti "Cesarine", raccontando la loro storia e affiancandole nella realizzazione dei piatti. E per la puntata dedicata a Rimini Chiara Maci ha scelto l'Home Restaurant "A Casa di Mara" aperto nel 2018 da Mara Di Lorenzo. Mara, riminese, ha svolto la sua carriera nel campo della comunicazione e dell'organizzazione eventi per un’azienda internazionale, che l'ha portata a dividersi fra Milano, Roma, Palermo e Cagliari. In seguito dal 2018 ha scelto di tornare nella sua città natale e di dedicarsi alla sua grande passione per la cucina gestendo il primo Home Restaurant di Rimini, nel suo elegante appartamento situato nel cuore del centro storico all'interno di quello che in passato è stato un convento dei Frati Teatini. Mara organizza pranzi, cene e aperitivi ogni settimana, proponendo anche dei temi enogastronomici oppure abbinando i suoi menu a interventi culturali che li "arricchiscono"; è possibile prenotare un evento "A Casa di Mara" attraverso il sito www.gnammo.com che raccoglie tutti coloro che praticano attività di Home Restaurant in Italia, una sorta di Airbnb, ma per mangiare. Mara è una "Cesarina" e fa parte della più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia: padrone di casa appassionate e accoglienti, le Cesarine aprono le porte della propria casa a viaggiatori curiosi per esperienze culinarie coinvolgenti, con l'impegno di conservare e tramandare i segreti della tradizione enogastronomica nostrana, vere e proprie custodi di ricettari regionali. Registrando la trasmissione, Chiara Maci e Mara Di Lorenzo hanno visitato insieme anche il rinomato Ristorante Zaghini di Santarcangelo per mostrare ai telespettatori come ogni giorno si prepara l’impasto per le tagliatelle con ben 100 uova, il negozio biologico delle gemelle in via Castelfidardo “Pan Biscotto” e tanti altri incontri curiosi.



La puntata di "Italia a Morsi" dedicata a Rimini andrà in onda questa sera mercoledì 26 febbraio alle ore 22.00 sul canale 33 del Digitale Terrestre Food Network.