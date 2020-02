Coronavirus, il ristoratore riminese 71enne contagiato ai quotidiani "Non ho più la febbre"

Attualità

Rimini

| 10:16 - 26 Febbraio 2020

Controlli in laboratorio.

"Adesso non ho più la febbre". Lo dice al Resto del Carlino Rimini il 71enne ristoratore, contagiato dal Coronavirus e ricoverato all'ospedale Infermi. Era rientrato sabato da un viaggio a Craiova, in Romania, atterrando all'aeroporto di Bologna: "Quando sono arrivato non avevo nulla, la febbre non c'era". Poi domenica ha avuto la tosse e lunedì, secondo la ricostruzione del quotidiano, il medico di base lo avrebbe indirizzato al pronto intervento dell'ospedale di Cattolica. Si stanno controllando le persone entrate in contatto con lui, anche i clienti del suo locale.